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18:56, 3 июля 2024Экономика

В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

Депутат Аксаков назвал ошибкой решение о заморозке пенсионных накоплений

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заморозка пенсионных накоплений с 2014 года является не решением, принятым в спешке, а ошибкой. Об этом спустя десять лет на Финансовом конгрессе Банка России заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что на тот момент в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), все рассчитывали, что смогут работать с поступающими деньгами, туда уже приходили приличные суммы.

«Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», — объяснил депутат. При этом он не уверен, что возвращение к нормам 2013 года было бы правильным, и мнение об этом во власти расходятся. По данным Аксакова, пока позиция курирующего эту тему министерства отрицательная.

До 31 декабря 2013 года работодатель выплачивал в Пенсионный фонд России (в настоящее время — Социальный фонд) страховые взносы в размере 22 процентов от заработной платы — 16 процентов в страховую пенсию и 6 процентов в накопительную. Но введенный мораторий на накопления привел к тому, что в страховую часть уходили все 22 процента.

В результате последние десять лет накопительная пенсия в стране формируется только за счет инвестирования ранее поступивших в фонды средств. Изначально предполагалось, что мораторий будет временным и продержится всего год, но с тех пор его неизменно продлевали. В частности, еще в 2014 году министр финансов Антон Силуанов уверял, что на 2015-й мораторий не распространится и деньги пойдут в НПФ.

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