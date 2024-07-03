Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: четыре дрона ВСУ сбили над тремя районами региона

В ночь на среду, 3 июля, над Брянской областью перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя районами. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — сообщил он.

По информации главы региона, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Помимо Брянской области, в ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью. Помимо этого, в акватории Черного моря огневые средства поразили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска.