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08:09, 3 июля 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Брянскую область

Брянский губернатор Богомаз: четыре дрона ВСУ сбили над тремя районами региона

Фото: Globallookpress.com

В ночь на среду, 3 июля, над Брянской областью перехватили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя районами. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Два беспилотника сбиты над территорией Карачевского района. По одному БПЛА уничтожены над территориями Трубчевского и Комаричского районов», — сообщил он.

По информации главы региона, никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Помимо Брянской области, в ночь со 2 на 3 июля ВСУ пытались атаковать Московскую и Белгородскую области, а также Краснодарский край. Пять дронов перехватили над Белгородской областью, один — над Московской областью. Помимо этого, в акватории Черного моря огневые средства поразили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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