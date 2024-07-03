Губернатор Запорожской области рассказал о начале ремонта подстанции в Энергодаре

Балицкий: «Таврия-энерго» приступила к ремонту подстанции в Энергодаре

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале о ремонтных работах компании «Таврия-энерго» над подстанцией в Энергодаре.

«На данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия "Таврия-Энерго"», — написал Балицкий.

По его словам, восстановление электроснабжения в городе разрабатывается по разным схемам, а ситуация в Энергодаре тяжелая.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина назвала терактом удар украинской армии по подстанции «Радуга» в Энергодаре.

Она отметила, что в последнее время атаки Вооруженных сил Украины носят системный характер. «Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" — это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт», — заявила Яшина.