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19:03, 3 июля 2024Бывший СССР

Губернатор Запорожской области рассказал о начале ремонта подстанции в Энергодаре

Балицкий: «Таврия-энерго» приступила к ремонту подстанции в Энергодаре
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале о ремонтных работах компании «Таврия-энерго» над подстанцией в Энергодаре.

«На данный момент большая часть Энергодара без электроснабжения, над восстановлением работают аварийные бригады предприятия "Таврия-Энерго"», — написал Балицкий.

По его словам, восстановление электроснабжения в городе разрабатывается по разным схемам, а ситуация в Энергодаре тяжелая.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина назвала терактом удар украинской армии по подстанции «Радуга» в Энергодаре.

Она отметила, что в последнее время атаки Вооруженных сил Украины носят системный характер. «Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" — это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт», — заявила Яшина.

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      Валентин Карант
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