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16:11, 3 июля 2024Бывший СССР

Удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре назвали терактом

Представитель ЗАЭС Яшина назвала удар по подстанции «Радуга» терактом

Фото: Telegram-канал Эдуарда Сеновоза

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина назвала терактом удар украинской армии по подстанции «Радуга» в Энергодаре. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в последнее время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) носят системный характер. «Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" — это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт», — заявила Яшина.

Представитель ЗАЭС подчеркнула, что, создавая угрозу жизнеобеспечения Энергодара, на его жителей оказывается психологическое и эмоциональное воздействие.

3 июля стало известно об атаке ВСУ на подстанцию «Радуга». В результате удара пострадали 8 сотрудников ЗАЭС. Также сообщается, что большая часть города из-за атаки осталась без воды и электричества.

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      Алевтина Запольская
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