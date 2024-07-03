Дроны ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

В результате атаки беспилотников ВСУ пострадали восемь сотрудников ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом ЗАЭС сообщает в своем Telegram-канале.

«Сегодня была совершена атака ВСУ на подстанцию "Радуга", где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. По подстанции пришлось три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа», — говорится в сообщении.

В результате атаки украинских военных пострадали восемь сотрудников станции. Один из них получил травмы средней тяжести, остальные — легкой. Сейчас они находятся в медико-санитарной части Энергодара. Кроме того, после удара беспилотников были повреждены два трансформатора, характер повреждений уточняется.

Незадолго до этого, 26 июня, украинские военные нанесли удар по посту радиационного контроля ЗАЭС. Впоследствии глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уничтожение поста радиационного контроля станции не оказывает непосредственного влияния на ее безопасность.