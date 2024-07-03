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14:41, 3 июля 2024Силовые структуры

Иностранец домогался трех девочек-подростков на московском пляже

В Москве арестовали иностранца, пристававшего к трем девочкам на пляже

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве арестовали гражданина Узбекистана, домогавшегося трех несовершеннолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 июня на общественном пляже «Борисовские пруды» фигурант пристал к трем подросткам. Они рассказали о случившемся родителям, и те обратились в полицию.

Вскоре иностранца задержали. Ему предъявлено обвинения по пункту «б» части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве задержали 31-летнего мужчину, домогавшегося маленькой падчерицы.

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      Екатерина Кашурникова
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