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15:13, 3 июля 2024Бывший СССР

Кабмин Литвы признал допустимость использования кассетных боеприпасов

Кабмин Литвы поддержал выход из конвенции о запрете кассетных боеприпасов
СюжетМинобороны

Фото: Scott Olson / Getty Images

Правительство Литвы признало допустимость использования кассетных боеприпасов. Кабинет министров республики поддержал рекомендацию сейму выйти из конвенции о запрете кассетных снарядов, сообщает ТАСС.

«Правительство согласилось с представленным Минобороны проектом постановления, что Сейму рекомендуется денонсировать решение об участии Литвы в конвенции о запрете кассетных боеприпасов», — приводится в публикации пресс-службы кабмина.

Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает использование, передачу и накопление кассетных снарядов из-за рисков, которые несут неразорвавшиеся снаряды для гражданского населения. Литва присоединилась к договору в 2011 году.

26 июня глава литовского Минобороны Лауринас Касчюнас заявил, что страна планирует выйти из конвенции до конца 2024 года. По его словам, республика является единственной страной в регионе, которая продолжает соблюдать конвенцию.

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      Глеб Палехов
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