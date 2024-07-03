На сторонников шариата завели дело за избиение россиян

В КБР семь жителей создали шариатский патруль и избивали людей, возбуждено дело

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) следователи возбудили уголовное дело в отношении сторонников шариата за избиение людей. Об этом сообщает Baza.

Семеро жителей города Тырныауз в 2017 году объединились в «шариатский патруль» и стали следить за поведением местных. Тех, кто по их мнению вел неправильный образ жизни, избивали палками и издевались над ними. Следователи сумели установить 14 пострадавших, но их может быть намного больше.

Подозреваемым вменяется статья 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества»). Шестеро из них задержаны на территории республики, а их главарь был пойман силовиками в Московской области.

1 июля сообщалось, что на Урале Верхотурский районный суд приговорил местную жительницу к пяти годам лишения свободы за то, что она придумала систему наказаний для приемных детей и с ее помощью истязала их.