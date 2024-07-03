Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 3 июля 2024Силовые структуры

Командиру минометного взвода ВСУ дали срок за обстрел жилых домов в ДНР

В ДНР командир минометного взвода ВСУ получил 26 лет за обстрел гражданских
Алексей Казымов

Алексей Казымов. Фото: прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 26 годам строгого режима 27-летнего командира минометного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Казымова за обстрел жилых домов. Об этом в среду, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Как установил суд, с июля по сентябрь 2019 года осужденный, действуя в районе села Павлополь, приказывал подчиненным стрелять из минометов по жилым домам и мирному населению в селах Октябрь, Коминтерново и Чермалык. В отношении Казымова были возбуждены уголовные дела о покушение на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Следствие установило, что в результате приказа командира минометного взвода ВСУ как минимум один мирный житель погиб, одна женщина получила ранение, более чем 20 гражданским был причинен имущественный ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона рублей.

24 мая сообщалось, что в ДНР военнослужащих ВСУ осудили пожизненно за расстрел гражданских в Мариуполе.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Китая ответил на слова президента Финляндии о зависимости Москвы от Пекина

      Адвокат заявила об обжаловании пожизненного приговора российскому экс-чиновнику

      Стало известно об ударе ВС России по объектам ВСУ в Днепре

      Находившемуся на фронте российскому бойцу СВО больше полугода не платили довольствие

      В России подросток упал с электросамоката и лишился одного внутреннего органа

      Москвичам предсказали опасные ночи

      В США заявили о возможности мирных переговоров благодаря Зеленскому

      Жена Панкратова-Черного ответила на слухи о его госпитализации

      Боец MMA Рзаев объяснил фразу «русская свинья» в адрес соперника

      Представившийся курьером мужчина жестоко избил туристку и ушел со словами «слишком легко»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше