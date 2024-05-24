Украинским военнослужащим дали пожизненно за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР военнослужащие ВСУ получили пожизненно за расстрел гражданских в Мариуполе

В Донецкой народной республике (ДНР) к пожизненному лишению свободы за расстрел мирных жителей Мариуполя приговорены четверо украинских военнослужащих. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает прокуратура ДНР.

Как установил суд, с марта по апрель 2022 года бойцы мотопехотного батальона «Запорожье» Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь на боевой позиции Мариупольского металлургического комбината, расстреляли из автоматов трех гражданских, проходивших мимо их позиций. Один мирный житель погиб на месте, двум другим удалось спастись.

В 2023 году Верховным судом ДНР в отношении этих четырех осужденных были вынесены обвинительные приговоры за убийства мирных жителей.

8 мая сообщалось, что морпех ВСУ получил 27 лет за расстрел гражданских в Мариуполе в 2022 году.