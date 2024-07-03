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09:45, 3 июля 2024Культура

Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни

Американский сценарист и режиссер Роберт Таун умер на 90-м году жизни

Фото: Armando Gallo / Globallookpress.com

Американский сценарист и режиссер, лауреат кинопремии «Оскар» Роберт Таун умер на 90-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Таун скончался 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает источник. Причина смерти режиссера не уточняется.

Карьера Тауна началась в 1960-х годах, когда он начал работать актером и сценаристом у режиссера Роджера Кормана. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд» (1973), «Китайский квартал» (1974) и «Шампунь» (1975). Таун также является соавтором сценариев картин «Миссия невыполнима» (1996) и «Миссия невыполнима-2» (2000).

Ранее умер соавтор режиссера Эльдара Рязанова, продюсер и режиссер Леонид Биц. С 1971 года Биц работал на киностудии «Мосфильм» помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером.

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      Мария Рюрикова
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