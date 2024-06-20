Умер соавтор Эльдара Рязанова режиссер Биц

Режиссер, актер и продюсер Леонид Биц умер в 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«На 71 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, продюсера и режиссера Леонида Исааковича Бица», — говорится в сообщении.

С 1971 года Биц работал на киностудии «Мосфильм» помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. Выступил соавтором ряда фильмов режиссеров Эльдара Рязанова, Владимира Грамматикова и Сергея Тарасова. В качестве режиссера-постановщика и продюсера работал над картинами «Золото», «И я там был».

20 июня стало известно о смерти вдовы Рязанова Эммы Абайдуллиной. Она скончалась в возрасте 83 лет. Место и время прощания со вдовой кинематографиста пока не определены.

