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19:52, 20 июня 2024Культура

Умер соавтор Эльдара Рязанова

Умер соавтор Эльдара Рязанова режиссер Биц

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Режиссер, актер и продюсер Леонид Биц умер в 70 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«На 71 году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, продюсера и режиссера Леонида Исааковича Бица», — говорится в сообщении.

С 1971 года Биц работал на киностудии «Мосфильм» помощником режиссера, затем ассистентом режиссера, вторым режиссером и продюсером. Выступил соавтором ряда фильмов режиссеров Эльдара Рязанова, Владимира Грамматикова и Сергея Тарасова. В качестве режиссера-постановщика и продюсера работал над картинами «Золото», «И я там был».

20 июня стало известно о смерти вдовы Рязанова Эммы Абайдуллиной. Она скончалась в возрасте 83 лет. Место и время прощания со вдовой кинематографиста пока не определены.

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      Мария Рюрикова
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