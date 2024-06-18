Умерла вдова Эльдара Рязанова

Умерла вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Вдова советского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елены Гурко.

Гурко сообщила, что о смерти Абайдуллиной стало известно от ее сына. Она уточнила, что место и время прощания со вдоаой кинематографиста пока не определены.

«Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — отозвалась Гурко об Абайдуллиной.

Абайдуллина много лет работала журналистом. После смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».

Ранее режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года.