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18:20, 18 июня 2024Культура

Умерла вдова Эльдара Рязанова

Умерла вдова режиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вдова советского кинорежиссера Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елены Гурко.

Гурко сообщила, что о смерти Абайдуллиной стало известно от ее сына. Она уточнила, что место и время прощания со вдоаой кинематографиста пока не определены.

«Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность. Конечно, у нее друзей много было. Эльдар Александрович стихи посвятил ей», — отозвалась Гурко об Абайдуллиной.

Абайдуллина много лет работала журналистом. После смерти Рязанова стала художественным руководителем киноклуба (сейчас — киноконцертного зала) «Эльдар».

Ранее режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года.

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      Мария Рюрикова
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