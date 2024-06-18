Режиссер Большого театра умер на 62-м году жизни

Режиссер Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни

Режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра.

«17 июня в 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (12.06.1962 – 17.06.2024), режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского. Выражаем соболезнования родного и близкого покойного», — сказано в заявлении.

Дата и место прощания с Федоренко будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года. Причина его смерти не указывается.