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01:15, 18 июня 2024Культура

Режиссер Большого театра умер на 62-м году жизни

Режиссер Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни

Фото: Telegram-канал Большого театра России

Режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра.

«17 июня в 62-м году жизни скоропостижно скончался Валерий Борисович Федоренко (12.06.1962 – 17.06.2024), режиссер Камерной сцены имени Б.А. Покровского. Выражаем соболезнования родного и близкого покойного», — сказано в заявлении.

Дата и место прощания с Федоренко будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года. Причина его смерти не указывается.

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      Марина Совина
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