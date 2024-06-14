Умер снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки» режиссер Меркулов

Умер снимавшийся в фильме «Следствие ведут знатоки» режиссер Игорь Меркулов

Российский режиссер Игорь Меркулов умер в возрасте 61 года. Об этом сообщается на странице Железногорского театра оперетты в социальной сети «ВКонтакте».

Причина смерти режиссера не указывается. «Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Владимировича», — отмечается в публикации театра.

Меркулов родился в 1962 году. Он окончил ГИТИС, служил в Театре имени Ермоловой, позже — в Театре имени Гоголя. В 1978 году Меркулов сыграл в фильме «Следствие ведут знатоки», позже стал режиссером.

В Железногорском театре Меркулов поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».

Ранее умер заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко. Ему было 79 лет.