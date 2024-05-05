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19:34, 5 мая 2024Культура

Умер режиссер советских и российских мультфильмов

Российский режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в 79 лет

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет Telegram-канал Музея Победы.

«Александр Михайлович всегда с радостью делился своим бесценным опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами. Он дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам. Также Горленко способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии "Союзмультфильм"», — говорится в сообщении.

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Кроме того, уточняется, что при участии Горленко были созданы такие советские и российские мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.

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      Екатерина Ештокина
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