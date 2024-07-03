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17:47, 3 июля 2024Бывший СССР

Лихачев заявил о намерении Киева не соблюдать нормы ООН и МАГАТЭ после удара по Энергодару

Лихачев: удар Украины по Энергодару показал их отношение к нормам ООН и МАГАТЭ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подстанции в Энергодаре показал, что Украина не намерена соблюдать нормы Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое заявление сделал генеральной директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Это вызов. Дерзкий, демонстрирующий, что никакие каноны, провозглашенные ни МАГАТЭ, ни Организации Объединенных Наций, украинские военные соблюдать не собираются», — заявил Лихачев.

Он добавил, что атака беспилотниками была намеренно совершена во время того, как на подстанции «Радуга» находились работники, а интервалы между ударами проводились для того, чтобы пострадало наибольшее количество людей.

Ранее глава города Эдуард Сеновоз сообщил, что в результате атаки ВСУ в Энергодаре пострадали люди и создана значительная угроза жизнеобеспечению города. Он напомнил, что атаки по объектам жизнеобеспечения Энергодара совершаются последние две недели, а 19 июня в результате удара была разрушена подстанция «Луч».

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      Валентин Карант
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