Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:32, 3 июля 2024Экономика

Маткапитал разрешили тратить по-новому

Госдума разрешила тратить маткапитал на ИЖС через эскроу-счета

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Госдума разрешила тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. О принятии соответствующей поправки сообщает ТАСС.

Поправки предполагают, что маткапитал можно потратить на строительство жилого дома по договору строительного подряда с использованием счета эскроу. Средства или часть средств маткапитала можно направить на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие строительство дома.

По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, мера поможет дополнительно защитить семьи. Если договор счета эскроу будет прекращен, средства вернутся заказчику. «Если семья передумала или ее что-то не устроило, например подрядчик оказался недобросовестным, маткапитал вернется семье, она сможет снова им воспользоваться», — объяснил Колунов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу семейной ипотеки под шесть процентов годовых.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

      «Роскосмос» оценил российскую группировку спутников

      Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

      Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

      Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

      Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

      На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

      В российском заповеднике заметили редкого кота

      Семейные игры снежных барсов попали на видео

      Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше