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13:08, 3 июля 2024Мир

МИД рассказал об ответе на активность НАТО у границ России

МИД: Россия примет меры в ответ на политику Финляндии и активность НАТО у границ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

Россия может принять военно-технические меры в ответ на враждебную политику Финляндии и растущую активность НАТО у российских границ. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает РИА Новости.

«Мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», — заявил Настасьин.

Он добавил, что Россия «не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО» у своих границ, так как оно представляет угрозу безопасности страны.

В июне парламент Финляндии запланировал привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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