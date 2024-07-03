МИД рассказал об ответе на активность НАТО у границ России

МИД: Россия примет меры в ответ на политику Финляндии и активность НАТО у границ

Россия может принять военно-технические меры в ответ на враждебную политику Финляндии и растущую активность НАТО у российских границ. Об этом заявил директор Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин, передает РИА Новости.

«Мы предпримем необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее натовских союзников», — заявил Настасьин.

Он добавил, что Россия «не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО» у своих границ, так как оно представляет угрозу безопасности страны.

В июне парламент Финляндии запланировал привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией.