Финляндия захотела привлечь тысячи солдат для охраны границы с Россией

Reuters: парламент Финляндии захотел привлечь тысячи солдат для охраны границы

Финляндия захотела ввести жесткие меры, чтобы сдержать поток мигрантов из России в Европу. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источника, до начала летних каникул парламент страны планирует одобрить новое законодательство, которое, по мнению критиков проекта, нарушает права человека. Так, власти страны рассматривают возможность привлечь тысячи солдат для охраны границы, отслеживать телефонные сигналы мигрантов и отправлять их в центры содержания под стражей.

В числе наиболее противоречивых предложений — выталкивать беженцев обратно в Россию, не рассматривая их заявления о предоставлении убежища.

Как отмечает Reuters, Финляндия разворачивает все больше пограничных патрулей, строит заборы вдоль участков границы, использует дроны и электронные детекторы. При этом, несмотря на напряженность между двумя странами, финские пограничники по-прежнему проводят регулярные встречи с российскими.

«Основная проблема заключается в том, что, по мнению российской стороны, любой, кто находится в России на законных основаниях, может покинуть страну», — рассказал заместитель командующего пограничной службой Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. Он добавил, что прежде погранслужба РФ никого не пропускала через границу без действующей визы Евросоюза.

Ранее российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива. Власти европейской страны запросили разъяснения ситуации с пересечением границы.