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06:44, 11 июня 2024Мир

Финляндия запросила разъяснения ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии потребовал от России разъяснить нарушение воздушного пространства

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

МИД Финляндии запросил разъяснения ситуации с российским самолетом. Об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Согласно сообщению, министерство связалось с посольством России в Хельсинки и запросило «разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства».

10 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива у города Ловииса. По его словам, было немедленно начато расследование.

В марте российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

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      Марина Совина
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