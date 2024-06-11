Финляндия запросила разъяснения ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии потребовал от России разъяснить нарушение воздушного пространства

МИД Финляндии запросил разъяснения ситуации с российским самолетом. Об этом говорится на странице внешнеполитического ведомства в социальной сети X.

Согласно сообщению, министерство связалось с посольством России в Хельсинки и запросило «разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства».

10 июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива у города Ловииса. По его словам, было немедленно начато расследование.

В марте российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».