Финляндия заявила о нарушении воздушного пространства самолетом России

Минобороны Финляндии: самолет России нарушил воздушное пространство страны

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части Финского залива у города Ловииса. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, и расследование было начато немедленно», — высказался об инциденте глава финского Минобороны.

Как сообщает Минобороны Финляндии, нарушение произошло утром 10 июня. Самолет якобы пробыл в воздушном пространстве соседней страны около двух минут, пройдя в самой глубокой точке на 2,5 км внутрь границы.

В заявлении уточняется, что за расследование произошедшего отвечает Пограничная служба страны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оценил возможность отправки военнослужащих на Украину. По его словам, Хельсинки не готовы идти на подобный шаг, но готовы помогать Киеву другими различными способами.