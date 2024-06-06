В Финляндии оценили возможность отправки военных на Украину

Президент Стубб: Финляндия не будет отправлять военных на Украину

Финляндия не будет отправлять своих военных в зону конфликта на Украине, но готова помогать Киеву другими различными способами. Об этом заявил президент республики Александр Стубб, его слова передает Yle.

«Финляндия не планирует отправлять свой военный контингент в зону боевых действий на Украине. Мы готовы помогать Киеву другими способами», — отметил финский лидер на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также добавил, что Хельсинки сотрудничает со странами-участницами альянса в предоставлении финансовой и военной помощи Украине.

Ранее Стубб заявил, военный блок «не видит военной угрозы со стороны России» в отношении стран Балтийского региона и Северной Европы.