Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 6 июня 2024Мир

В Финляндии оценили возможность отправки военных на Украину

Президент Стубб: Финляндия не будет отправлять военных на Украину

Фото: Janis Laizans / Reuters

Финляндия не будет отправлять своих военных в зону конфликта на Украине, но готова помогать Киеву другими различными способами. Об этом заявил президент республики Александр Стубб, его слова передает Yle.

«Финляндия не планирует отправлять свой военный контингент в зону боевых действий на Украине. Мы готовы помогать Киеву другими способами», — отметил финский лидер на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он также добавил, что Хельсинки сотрудничает со странами-участницами альянса в предоставлении финансовой и военной помощи Украине.

Ранее Стубб заявил, военный блок «не видит военной угрозы со стороны России» в отношении стран Балтийского региона и Северной Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер с автоматом загнал свою жертву и расправился с ней прямо на улице Москвы. Кто он такой и что им двигало?

      Принц Уильям рассказал о самочувствии больной раком Кейт Миддлтон

      Россиянам предложили принять участие в уникальном проекте

      Пять месяцев готовилась расправа над сыном российского бизнесмена в Москве

      В США заявил о желании Путина избавиться от американского оружия на Украине

      Раскрыты подробности задержания киллера на западе Москвы

      Вероятность скорого падения цен на квартиры в России оценили

      МВД раскрыло количество сделанных киллером при задержании выстрелов

      57-летняя Рената Литвинова прошлась по подиуму в заправленном в трусы пальто

      Стало известно о тяжелых боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше