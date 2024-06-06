Столтенберг заявил об отсутствии угрозы нового конфликта для НАТО

Столтенберг: у НАТО нет отсчета до следующего конфликта

НАТО не имеет отсчета до следующего конфликта и не видит на данный момент никакой угрозы ни для одной из стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Reuters.

«Мы не видим никакой непосредственной угрозы против любого союзника по НАТО», — рассказал генсек.

Его слова также поддержал финский лидер. По словам Стубба, военный блок «не видит военной угрозы со стороны России» в отношении стран Балтийского региона и Северной Европы.

Ранее Столтенберг заявил, что на настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.