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11:49, 6 июня 2024Мир

Столтенберг заявил об отсутствии угрозы нового конфликта для НАТО

Столтенберг: у НАТО нет отсчета до следующего конфликта

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

НАТО не имеет отсчета до следующего конфликта и не видит на данный момент никакой угрозы ни для одной из стран альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом, передает Reuters.

«Мы не видим никакой непосредственной угрозы против любого союзника по НАТО», — рассказал генсек.

Его слова также поддержал финский лидер. По словам Стубба, военный блок «не видит военной угрозы со стороны России» в отношении стран Балтийского региона и Северной Европы.

Ранее Столтенберг заявил, что на настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

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      Максим Габриелян
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