Су-27 ВКС РФ перехватил над Черным морем французские самолеты. Что делают истребители НАТО у границ России?

Минобороны: Су-27 сопроводил два истребителя и летающий радар ВВС Франции

Российский истребитель Су-27 из числа дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) был поднят в воздух. Прибыв в район акватории Черного моря, он обнаружил и сопроводил группу самолетов ВВС Франции. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) E-3F и два многоцелевых истребителя Rafale C ВВС Франции... При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации и покинули воздушное пространство над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и «без опасного сближения с самолетами иностранного государства».

Над Черным морем участились полеты западных военных самолетов

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине над акваторией Черного моря заметно участились полеты западных боевых и разведывательных самолетов. Так, 22 февраля недалеко от Крыма заметили британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint. Самолет сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon

В конце января близ Крыма также заметили самолет ВМС США — это произошло во время удара украинских военных по полуострову. Американский самолет оставался над черноморским побережьем Румынии примерно в 250 километрах от западной части Крыма. Его трек начинался на Сицилии вблизи военно-морской авиабазы США Сигонелла.

Предположительно, западная авиация пытается собрать стратегическую информацию и передать ее Киеву для дальнейших ударов.

Российский пилот облил дрон топливом и улетел

Помимо самолетов, у южных границ России активизировалась беспилотная авиация. Наиболее знаковым случаем стал инцидент в марте 2023 года, когда пилот российского Су-27 перехватил разведывательно-ударный дрон ВВС США MQ-9 Reaper. Тогда истребитель на большой скорости приблизился к беспилотнику, в нескольких десятках метров от дрона открыл клапан сброса топлива и облил им дрон, после чего дрон упал в море.

В октябре того же года еще одним участником инцидента стал дрон RQ-4B Global Hawk. Выполняя полет над акваторией Черного моря, он подал сигнал тревоги вблизи берегов Крыма. После сигнала о потере связи дрон-разведчик начал отдаляться от полуострова, а затем взял курс в сторону одной из баз НАТО. Причины произошедшего неизвестны, вероятно, он подвергся воздействию какой-либо российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).