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16:04, 21 января 2024Мир

Стало известно о курсировании самолета США близ Крыма во время удара ВСУ

Flightradar24: самолет ВМС США курсировал близ Крыма во время авиаудара ВСУ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Самолет ВМС США заметили близ Крыма во время авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет кружил над черноморским побережьем Румынии примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма. Трек самолета начинался на Сицилии близ военно-морской авиабазы США Сигонелла.

После сообщения Минобороны России о перехвате двух ракет над Крымом американский самолет взял курс на юго-запад. Когда российское военное ведомство отчиталось о перехвате еще одной ракеты ВСУ, самолет снова начал кружить.

Украина пыталась ударить по Крыму в воскресенье, 21 января. Над полуостровом перехватили три ракеты. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту на фоне атаки временно приостанавливали.

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      Анастасия Шейкина
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