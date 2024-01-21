Стало известно о курсировании самолета США близ Крыма во время удара ВСУ

Flightradar24: самолет ВМС США курсировал близ Крыма во время авиаудара ВСУ

Самолет ВМС США заметили близ Крыма во время авиаудара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по полуострову. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Самолет кружил над черноморским побережьем Румынии примерно в 250 километрах от западного побережья Крыма. Трек самолета начинался на Сицилии близ военно-морской авиабазы США Сигонелла.

После сообщения Минобороны России о перехвате двух ракет над Крымом американский самолет взял курс на юго-запад. Когда российское военное ведомство отчиталось о перехвате еще одной ракеты ВСУ, самолет снова начал кружить.

Украина пыталась ударить по Крыму в воскресенье, 21 января. Над полуостровом перехватили три ракеты. В Севастополе дважды объявляли воздушную тревогу, движение по Крымскому мосту на фоне атаки временно приостанавливали.