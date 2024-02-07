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17:13, 7 февраля 2024Мир

Недалеко от Крыма заметили британский самолет-разведчик

Недалеко от Крыма заметили британский RC-135 Rivet Joint и еще два истребителя

Фото: Russ Scalf / U.S. Air Force / Handout / Reuters

Недалеко от Крыма, над Черным морем, заметили британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint. На это обратила внимание «Военная хроника».

По данным источника, ссылающегося на сервис Flightradar24, самолет сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon. На записи с карты сервиса, публикуемой в сети, также было видно, как несколько самолетов проходят над акваторией Черного моря.

В конце января близ Крыма также заметили самолет ВМС США — это произошло во время удара украинских военных по полуострову. Американский самолет оставался над черноморским побережьем Румынии примерно в 250 километрах от западной части Крыма. Его трек начинался на Сицилии вблизи военно-морской авиабазы США Сигонелла.

Украина пыталась атаковать Крым еще 21 января. Над ним перехватили три ракеты. В Севастополе дважды объявляли сигнал тревоги, а движение по Крымскому мосту временно приостанавливали.

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