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13:23, 3 июля 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского Ми-24 на аэродроме

Минобороны России: на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский вертолет Ми-24 на аэродроме базирования. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, удар по цели был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. О том, где конкретно располагался аэродром с уничтоженным вертолетом — не уточняется.

Кроме того, в течение суток в зоне СВО удалось поразить цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов. Удары были нанесены и по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 125 районах боевых действий.

Днем ранее, 2 июля, Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар нанесли расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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