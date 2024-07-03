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13:47, 3 июля 2024Экономика

Москвичам назвали время избавления от жары

Синоптик Позднякова: в столице станет прохладнее к выходным

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аномальная температура спадет в столичном регионе уже в ближайшие выходные, 6 и 7 июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Переломный момент ожидается в пятницу, 5 июля, когда температурный фон понизится более чем на 10 градусов. Однако в этот день также придут гроза, дожди и порывы ветра до 20–25 метров в секунду. «Бунт стихии» прекратится ближе к выходным. В субботу местами возможен кратковременный дождь, в воскресенье осадков не предвидится. Ночью 6 июля температура понизится до плюс 17–19 градусов, днем до 23–25 градусов. Эти показатели также превышают климатическую норму, однако всего на 2–2,5 градуса.

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В воскресенье, 7 июля, минимальная температура в ночные часы в столичном регионе будет в пределах 10–15 градусов, а дневная — около плюс 24–29. В начале следующей недели в столице Москве осадков не ожидается. В понедельник и вторник, 8 и 9 июля, снова потеплеет. К середине недели температурные показатели в ночные часы достигнут 15–20 градусов, а днем будут колебаться в пределах 24–29 градусов. Подобная погода продержится до конца недели, добавила синоптик.

Во вторник, 2 июля, суточная температура в столице побила рекорд 134-летней давности, достигнув плюс 32 градусов. Как отметили синоптики, в среду, 3 июля, жаркая погода в центре Европейской России имеет все шансы продолжить череду рекордных максимумов.

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      Мария Черкасова
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