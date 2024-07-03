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08:36, 3 июля 2024Экономика

В Москве прошел самый жаркий за 134 года день

Метеовести: 2 июля температура в столице достигла рекорда плюс 32 градуса

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Температура в столице во вторник, 2 июля, достигла отметки в плюс 32 градуса и побила суточный рекорд, державшейся 134 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Метеовести».

По данным ежечасных наблюдений на базовой метеостанции столицы ВДНХ, температура достигла пика в 16 часов, при этом в то время до рекордной отметки не доставало 0,1 градуса. Как отметили синоптики, максимальная температура может наблюдаться не в срок наблюдений, а между ними. Так и случилось 2 июля — максимальная температура воздуха в итоге достигла отметки в плюс 32 градуса.

Суточный рекорд также был обновлен в подмосковной Коломне, его точное значение составляет плюс 32,9 градуса. В Можайске, также попавшем в списки рекордсменов, температурный максимум составил плюс 31,7 градуса — на 0,6 градуса выше прежнего рекорда, установленного четверть века назад.

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Новые суточные рекорды жары также были обновлены в Твери, где воздух прогрелся до плюс 33,7 градуса (на 0,8 процента выше достижения 1999 года), в Туле (плюс 31,8 градуса, на 0,8 градуса выше рекорда 1991 года), во Владимире (плюс 32,3 градуса, на 2,3 градуса выше рекорда 60-летней давности), в Рыбинске, Ярославской области (плюс 32,5 градуса, на 2,4 градуса выше прежнего рекорда 1964 года) и в других городах.

Как отметили синоптики, в среду, 3 июля, жаркая погода в центре Европейской России имеет все шансы продолжить череду рекордных максимумов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что жара в столице продлится в Москве в среду и четверг, 3 и 4 июля, и сменится ливнями в пятницу, 5 июля. В этот день к столичному региону приблизится новый атмосферный фронт, ранее ставшей причиной урагана в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В этот день возможны шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду, ожидаются ливни, грозы и град.

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