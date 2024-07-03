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07:50, 3 июля 2024Экономика

Москвичам назвали время смены жары на сильные дожди

Синоптик Позднякова: похолодание с дождями наступит в столице 5 июля

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Жара продлится в Москве в среду и четверг, 3 и 4 июля, и сменится ливнями в пятницу, 5 июля. Об этом NEWS.ru заявила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В период жары температура может достигать плюс 35 градусов, установив новый рекорд, предупредила синоптик. Погода начнет меняться во второй половине дня в пятницу, когда к столичному региону приблизится новый атмосферный фронт, ранее ставшей причиной урагана в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. В этот день возможны шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду, ожидаются ливни, грозы и град.

В субботу, 6 июля, в городе пройдут кратковременные дожди, однако они уже не будут интенсивными. На погоду повлияет и усиление северо-западного ветра, температура воздуха понизится до 23–25 градусов тепла. В воскресенье, 7 июля, в столице потеплеет на пару градусов, при этом показатели все равно будут превышать температурную норму на несколько градусов.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил жителей столицы о том, что в среду, 3 июля, в городе ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

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