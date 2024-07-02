Москвичей предупредили о грозе во время жары

Москвичей предупредили о дожде и грозе с сильным ветром 3 июля

В Москве в среду, 3 июля, ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Жителей города попросили быть внимательными. По прогнозам синоптиков, в Москве ночью ожидается плюс 19-21 градуса. В центре города — 23-25 градусов, по области — 16-21 градусов. Температура днем в столице в этот поднимается до плюс 33-35 градусов, по области — 30-35 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что при температуре плюс 33-35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60-70 процентов в случае осадков погода в столице окажется «невыносимой». Синоптик посоветовала не находиться на улице в это время, поскольку из-за дефицита кислорода такие условия будет сложно переносить.