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17:49, 2 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о грозе во время жары

Москвичей предупредили о дожде и грозе с сильным ветром 3 июля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве в среду, 3 июля, ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

Жителей города попросили быть внимательными. По прогнозам синоптиков, в Москве ночью ожидается плюс 19-21 градуса. В центре города — 23-25 градусов, по области — 16-21 градусов. Температура днем в столице в этот поднимается до плюс 33-35 градусов, по области — 30-35 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что при температуре плюс 33-35 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха 60-70 процентов в случае осадков погода в столице окажется «невыносимой». Синоптик посоветовала не находиться на улице в это время, поскольку из-за дефицита кислорода такие условия будет сложно переносить.

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      Мария Черкасова
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