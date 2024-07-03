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09:06, 3 июля 2024Путешествия

Мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра туристку

Фото: Clara Margais / dpa / Globallookpress.com

26-летний мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра 19-летнюю туристку. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Уточняется, что девушка несколько дней ходила на встречи с новым знакомым, после чего он заставил ее заняться с ним сексом. На шее и груди пострадавшей врачи обнаружили травмы. Преступника арестовали в конце июня, ведется дальнейшее расследование.

В конце января в Париже американская туристка подверглась изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.

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      Марк Успенский
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