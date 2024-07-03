Мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра туристку

26-летний мужчина изнасиловал отдыхавшую на курорте Кипра 19-летнюю туристку. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Уточняется, что девушка несколько дней ходила на встречи с новым знакомым, после чего он заставил ее заняться с ним сексом. На шее и груди пострадавшей врачи обнаружили травмы. Преступника арестовали в конце июня, ведется дальнейшее расследование.

В конце января в Париже американская туристка подверглась изнасилованию со стороны двух мужчин во время Недели моды. После случившегося насильники посадили девушку в машину и бросили у дороги.