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15:50, 3 июля 2024Бывший СССР

На Украине назвали причину возможной смены премьера

Депутат Дубинский: Зеленский может сменить Шмыгаля из-за желания премьера бежать

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может сменить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля из-за его желания сбежать. Такую причину назвал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

«Нет никакой стратегической цели. Есть желание Шмыгаля (…) слинять с кассой до того, как "ЗеТитаник" вынесет на скалы и всех утянет на дно», — говорится в публикации.

Депутат считает, что новым премьером может стать министр экономики Юлия Свириденко. Дубинский назвал главным достоинством возможного кандидата на пост Шмыгаля «непритязательный интеллект». По его словам, Свириденко «считается любимицей» Зеленского.

Ранее стало известно об усталости президента Украины от Шмыгаля. Как рассказал источник «Украинской правды», глава государства перестал слушать премьера на совещаниях. Зеленский желает получать креативные предложения, а Шмыгаль не способен полностью измениться, добавил собеседник издания.

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      Кристина Есикова
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