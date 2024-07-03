На Украине признали продвижение ВС России на семи участках фронта в ДНР и ЛНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на семи различных участках фронта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает украинский Telegram-канал DeepState.

Украинские аналитики признали продвижение ВС России на различных участках фронта на донецком направлении, в частности, в районе населенных пунктов Карловка, Нью-Йорк и Прогресс западнее Очеретино. Также сообщается об успехе российских военных к северо-западу от Владимировки в районе Угледара в ДНР.

DeepState подтвердил и наступление ВС России в районе населенного пункта Макеевка в ЛНР. «За ошибки приходится платить — людьми и территорией. Если и дальше будет казаться, что все хорошо, то ситуация будет на грани катастрофы», — подчеркнули аналитики.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая объяснила сдачу позиций ВСУ катастрофической ситуацией с пополнением действующих бригад и созданием новых. В частности, она рассказала про 125-ю бригаду теробороны, укомплектованную на 40-50 процентов.