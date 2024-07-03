Набиуллина перечислила ограничивающие рост экономики России факторы

В ЦБ назвали нехватку рабочей силы одним из ограничителей роста экономики России

Главными ограничениями для развития экономики России в настоящее время являются нехватка рабочей силы, «длинных» инвестиций, а также доступа к технологиям, перечислила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которую цитирует ТАСС.

«Ситуация показывает нам, что мы экстенсивно расти дальше уже не можем, и рост может быть только за счет производительности труда», — сказала глава регулятора. По ее словам, все перечисленные факторы взаимосвязаны и на них «нужно всем обратить внимание, в том числе в финансовом секторе».

Также Набиуллина назвала нынешнюю трансформацию экономики страны даже с учетом высоких темпов роста «не короткой дистанцией, а марафоном с препятствиями», при котором важным является понимание того, как работать с ограничениями. В частности, указала глава ЦБ, следует изменить подход «тушения пожара» и продумать ответы на долгосрочные вызовы.

Ранее руководитель Центробанка уже называла основной проблемой российской экономики нехватку рабочей силы. «Мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы», — указывала она, отмечая что особенно остро проблема с кадрами обстоит в отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроении, химической промышленности.