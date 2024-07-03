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16:45, 3 июля 2024Силовые структуры

Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

В Челябинске отправили в колонию дилеров, продававших наркотики росгвардейцам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Челябинской области трем российским наркодилерам дали от 8 до 18 лет колонии общего режима за реализацию наркотических средств. Об этом в среду, 3 июля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, в июле 2020 года при попытке извлечь зелье общей массой свыше двух килограмм был задержан первый участник группы. Также силовики установили и его сообщников, отыскав у них свыше 2,9 килограмма наркотиков. Группа занималась сбытом военнослужащим Росгвардии и проживавшим в регионе гражданским.

6 июня Абаканский гарнизонный военный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей военнослужащего Эдуарда Донгака за производство наркотика.

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      Владимир Седов
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