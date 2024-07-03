Народный артист Назаров высказался о введении дресс-кода для звезд

Народный артист Назаров поддержал введение дресс-кода для звезд

Известный советский актер, народный артист России Юрий Назаров высказался о введении дресс-кода для звезд на мероприятиях. Его слова на открытии детского кинофестиваля «Алые паруса» в Артеке приводит KP.RU.

В беседе с журналистами артист заявил, что поддерживает новые рекомендации Минкульта России. Он заявил, что знаменитостей «надо воспитывать».

«А свобода без просвещения приведет к анархии и беспорядку. Надо просвещать, чтобы они оставались людьми», — отметил Назаров.

Ранее Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений». «С пониманием относимся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей», — говорится в сообщении Минкульта.