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12:47, 3 июля 2024Культура

Минкульт оценил идею о дресс-коде для артистов на выступлениях

Минкульт одобрил идею о дресс-коде для артистов на выступлениях

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Минкульт России положительно оценил идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. Об этом сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова в своем Telegram-канале.

В ведомстве рекомендовали властям регионов «обратить внимание на внешний вид артистов, выступающих на культурно-массовых мероприятиях, в особенности проводимых на государственных и муниципальных площадках без возрастных ограничений».

В Минкульте подчеркнули, что одежда исполнителей — важная часть образа, которая играет значительную роль в создании имиджа всего мероприятия. «С пониманием относимся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее об идее дресс-кода для артистов высказался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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      Мария Рюрикова
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