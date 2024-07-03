Назван способ избавиться от муравьев на даче

«БелНовости»: избавиться от муравьев на дачном участке поможет кофе

Избавиться от муравьев на дачном участке помогут кофейная гуща и корица. Этот и другие способы отпугнуть насекомых назвали эксперты издания «БелНовости».

Указанные продукты нужно рассыпать вокруг грядок у входа в муравейник. Это создаст неприятный для муравьев запах и текстуру. Можно также сделать ловушку из борной кислоты и сахара. Приятный запах привлечет насекомых и заставит их принести ядовитую смесь в муравейник.

Еще один способ — опрыскать муравьиные тропы и места скопления насекомых раствором уксуса и воды. По словам экспертов, это заставит насекомых покинуть участок. Кроме того, можно залить муравейник кипятком или рассыпать вокруг грядок диатомову землю, которая плохо влияет на здоровье муравьев.

Помогут и некоторые растения. Эксперты советуют посадить на участке лаванду, мяту, чеснок и бархатцы, которые не нравятся муравьям. Не стоит пренебрегать физическими барьерами — стволы деревьев и основания растений можно оградить липкой лентой или меловым порошком.

Ранее дачникам рассказали, как использовать рыбную муку в садоводстве. Ее стоит применять, если состояние растений на участке указывает на недостаток фосфора.