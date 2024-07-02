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15:18, 2 июля 2024Среда обитания

Россиянам дали совет по использованию муки в садоводстве

Садовод Зарубина: повысить урожайность растений на даче может рыбная мука

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Повысить урожайность высаженных на даче растений может рыбная и костная мука. Об этом рассказала садовод и блогер соцсети «Одноклассники» Лариса Зарубина, слова которой приводит Life.ru.

В рыбной муке (ее изготавливают из костей рыбы и прочих отходов переработки морепродуктов) содержится много белка, жиров и полиненасыщенных кислот, рассказала Зарубина. При этом ее ключевая ценность кроется в другом — значительном содержании фосфора и кальция.

Использовать рыбную муку стоит в том случае, если состояние растений на участке указывает на недостаток фосфора, объяснила эксперт. Понять это можно по сине-фиолетовому оттенку листьев, которые в дальнейшем приобретают бурый цвет. Если фосфора не хватает, листья могут скручиваться и опадать.

Полезной, по словам собеседницы издания, будет и костная мука, производимая из костей животных. Цветы растений после ее добавления в почву становятся крупными и яркими. Однако важно не обмануться, купив мясокостную муку. Последняя не подойдет для растений, предупредила Зарубина.

Ранее дачникам рассказали, как избавиться от колорадского жука на участке. Справиться с этим вредителем, по словам эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, поможет обычный зоошампунь. Такой метод будет полезен в тех ситуациях, когда вредителей на участке немного, добавила спикер.

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      Лилиана Набиуллина
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