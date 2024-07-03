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20:33, 3 июля 2024Экономика

Названа цена самой дорогой квартиры в России

Самая дорогая квартира в России стоит 2,51 млрд рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Самую дорогую квартиру в России можно купить за 2,51 миллиарда рублей. Стоимость наименее доступного лота в стране назвали эксперты компании Restate, передает «Эпиграф».

Объект, о котором идет речь, находится в Москве. Это пятикомнатный пентхаус площадью 433 «квадрата». Он располагается на верхнем этаже клубного дома недалеко от храма Христа Спасителя. Квартиру планируют сдать в начале 2026 года.

Сейчас на российском рынке есть не более 20 квартир дороже миллиарда рублей. По словам экспертов, в прошлом году несколько таких объектов можно было найти в Санкт-Петербурге и Сочи, однако сейчас все предложение сосредоточилось в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве стало больше квартир с террасами. Предложение таких лотов в столице за год увеличилось на 83 процента.

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      Александра Качан
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