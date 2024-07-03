В Москве стало больше квартир одного типа

Число квартир с террасами в Москве выросло на 83 %

За год число квартир с террасами в Москве выросло почти на 83 процента. О том, что в столице стало больше жилья одного типа, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании «Метриум».

Сейчас объекты с террасами представлены в 10 из 12 округов города. Всего на первичном рынке выставлено на продажу 896 таких квартир. Эксперты считают, что рост предложения с террасами связан с трендами на экологичность и инновационную архитектуру.

Средняя площадь квартир с террасами составляет 94 квадратных метра, что на 40 «квадратов» больше средней площади всех новостроек в Москве. Средний размер самих террас в проектах комфорт-класса составляет 10 «квадратов», бизнес-класса — 20 «квадратов», премиум-класса — 40 «квадратов», элитного сегмента — 80 «квадратов».

В среднем столичные объекты с террасами стоят 39,5 миллиона рублей — это на 58 процентов больше, чем средняя цена всей московской «первички». Самая дешевая квартира с террасой обойдется в 863 миллиона рублей, ее площадь составляет 35,7 квадратного метра. Самый дорогой лот этого вида обойдется в 943,9 миллиона рублей, его площадь — почти 228 «квадратов».

Ранее стало известно, что средняя цена трехкомнатной квартиры в старых границах Москвы достигла 45 миллионов рублей. Примерно столько же стоит винодельня во Франции.