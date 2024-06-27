Квартиры в Москве стали продавать по цене винодельни во Франции

Цена трехкомнатной квартиры в Москве достигла стоимости винодельни во Франции

По итогам апреля 2024 года средняя цена трехкомнатной квартиры в старых границах Москвы достигла 45 миллионов рублей. Это сопоставимо со стоимостью винодельни во Франции, выяснили аналитики компании «Метриум», пишут «Известия».

Речь идет о хозяйстве площадью 3,1 гектара, из которых больше половины занимают виноградники, в Бордо — одном из самых известных винодельческих регионов Франции. Стоимость такой винодельни — 434 тысячи евро (около 38,7 миллиона рублей).

С бюджетом в 45 миллионов рублей можно также приобрести личный остров с виллой Карибском море — он обойдется в 425 тысяч долларов (около 36,3 миллиона рублей). Он находится в 25 минутах на катере от города Бокас-дель-Торо в Панаме с песчаным пляжем на высоте четырех метров над уровнем моря.

Кроме того, по цене московской «трешки» можно приобрести новую яхту за 490 тысяч долларов, картину последователя Караваджо Джузеппе Вермильо «Христос перед Пилатом» за 479 тысяч долларов, коллекционный автомобиль Yankee Doodle Roadster 1940 года выпуска за 400–500 тысяч долларов, личный самолет или вертолет за 459–485 тысяч долларов. Или даже полететь в космос, купив билет за 450 тысяч долларов на суборбитальный космический полет от компании Virgin Galactic, рассказали специалисты.

Ранее эксперты подсчитали, что за последние пять лет квартиры в новостройках Москвы подорожали на 71 процент. Средняя цена одного квадратного метра строящегося жилья в столице по итогам июня 2024 года достигла 465,6 тысячи рублей.