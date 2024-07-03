Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:08, 3 июля 2024Моя страна

Названы лучшие места для рыбалки в России

«Туту.ру»: озеро Байкал, река Волга и озеро Бросно считаются лучшими для рыбалки

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Среди лучших мест для рыбалки в России назвали Иркутскую, Астраханскую и Самарскую области. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным экспертов, одним из лучших мест для рыбалки считается озеро Байкал, расположенное на границе Иркутской области и Республики Бурятия. «Многие уверены, что рыбачить на Байкале нельзя, но это не так. Имейте в виду, что омуля разрешено ловить не везде, а только в четырех районах», — пояснили эксперты, дополнив, что новичкам обычно советуют отправиться в рыболовный тур.

На втором месте специалисты выделили левый рукав реки Волги Ахтубу и саму Волгу, отметив, что Астраханская область может побороться за звание самого рыбного региона России. «Сюда едут и опытные рыбаки, и начинающие. В области много как платных, так и бесплатных мест для рыбалки», — говорится в исследовании.

Также россиянам посоветовали попробовать рыбачить в озере Бросно в Тверской области. Отмечается, что место понравится любителям уединенного отдыха, поскольку туристов здесь немного, а вода холодная. «Зато можно не только ловить рыбу, но и гулять по лесу да и в целом устроить себе информационный детокс. Имейте в виду, что ночуют тут в палатках», — пояснили специалисты.

В рейтинге также оказались Амурский залив в Приморском крае, Онежское озеро в Республике Карелия, озеро Невское в Ленинградской области, Тихий океан и реки полуострова Камчатка и Цимлянское водохранилище в Ростовской области.

В мае недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра. На записи видно резиновую лодку, на бортах которой лежит рыба. Россиянин переворачивает ее, говоря про место, где был на рыбалке.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме признали ошибку с заморозкой пенсионных накоплений

      В Новой Зеландии прошли детские соревнования по охоте на кошек

      Американские конгрессмены захотели выхода Байдена из предвыборной гонки

      Старший тренер сборной России по вольной борьбе арестован по делу о содействии терроризму

      Взрыв катера с пассажирами в порту Сочи попал на видео

      Названы лучшие места для рыбалки в России

      ВСУ заподозрили в использовании HIMARS для удара по Донецку

      В России признали ненужность биржи для крупных компаний

      В рамках создания РОС заключено госконтрактов на 97 миллиардов рублей

      Лавров оценил итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше