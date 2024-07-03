Названы лучшие места для рыбалки в России

«Туту.ру»: озеро Байкал, река Волга и озеро Бросно считаются лучшими для рыбалки

Среди лучших мест для рыбалки в России назвали Иркутскую, Астраханскую и Самарскую области. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, согласно данным экспертов, одним из лучших мест для рыбалки считается озеро Байкал, расположенное на границе Иркутской области и Республики Бурятия. «Многие уверены, что рыбачить на Байкале нельзя, но это не так. Имейте в виду, что омуля разрешено ловить не везде, а только в четырех районах», — пояснили эксперты, дополнив, что новичкам обычно советуют отправиться в рыболовный тур.

На втором месте специалисты выделили левый рукав реки Волги Ахтубу и саму Волгу, отметив, что Астраханская область может побороться за звание самого рыбного региона России. «Сюда едут и опытные рыбаки, и начинающие. В области много как платных, так и бесплатных мест для рыбалки», — говорится в исследовании.

Также россиянам посоветовали попробовать рыбачить в озере Бросно в Тверской области. Отмечается, что место понравится любителям уединенного отдыха, поскольку туристов здесь немного, а вода холодная. «Зато можно не только ловить рыбу, но и гулять по лесу да и в целом устроить себе информационный детокс. Имейте в виду, что ночуют тут в палатках», — пояснили специалисты.

В рейтинге также оказались Амурский залив в Приморском крае, Онежское озеро в Республике Карелия, озеро Невское в Ленинградской области, Тихий океан и реки полуострова Камчатка и Цимлянское водохранилище в Ростовской области.

В мае недалеко от Дальнегорска в Приморском крае местный житель выловил из Японского моря редчайшую рыбу — сахалинского осетра. На записи видно резиновую лодку, на бортах которой лежит рыба. Россиянин переворачивает ее, говоря про место, где был на рыбалке.