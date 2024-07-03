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11:04, 3 июля 2024Россия

Под Москвой нашли обломки украинского беспилотника

РИА Новости: обломки сбитого беспилотника нашли в Клинском районе Подмосковья

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Обломки сбитого в ночь на среду, 3 июля, беспилотника обнаружили под Москвой. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Обломки украинского ударного БПЛА самолетного типа найдены в лесополосе в Клинском районе Московской области», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, на месте падения беспилотника разрушений не обнаружили. Никто, предварительно, не пострадал.

В ночь со 2 на 3 июля, по данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Московской областью беспилотник Вооруженных сил Украины. Также пять дронов сбили над Белгородской областью, четыре — над Брянской. Помимо этого, в акватории Черного моря огневые средства поразили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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