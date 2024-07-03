Подполье сообщило об ударе по группе ВСУ с пикапом в Купянском районе

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по группе ВСУ с пикапом в Купянском районе

Российские войска ударили по группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с пикапом в Купянском районе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Село Новоосиново ближе к полудню получило прилет в частный дом, где, не спросив разрешения владельцев, засела группа бандеровцев с пикапом, на который был установлен АГС (автоматический станковый гранатомет — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в публикации.

Он отметил, что в хозяйственной постройке украинские военные устроили импровизированный склад с боевым комплектом к гранатомету и канистры с бензином для пикапа. По его словам, хозпостройка была уничтожена вместе с личным составом ВСУ.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по складу ВСУ, расположенному на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как уточнялось, складское помещение находилось в селе Малиновка. В том же населенном пункте была поражена хозяйственная постройка.