Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 3 июля 2024Силовые структуры

Полицейские поймали пытавшегося увести мальчика со двора в Москве

Полиция задержала мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в Люблино
Начало событий в новости В Москве курьер отбил мальчика у пытавшегося увести его мужчины и снял это на видео

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в столичном районе Люблино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанного доставили к следователю на допрос.

Ранее 3 июля сообщалось, что ребенка у мужчины отбил курьер, который заметил, как тот уводит его. На опубликованном видео доставщик спрашивает у бородатого мужчины, его ли это ребенок. Тот отпускает мальчика. «Все нормально было у нас», — уверяет он и уходит.

По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял его за руку и повел в неизвестном направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

      Россиянку с осколочным ранением госпитализировали после удара дрона-камикадзе ВСУ

      Бывшая возлюбленная Тимати ответила на обвинения в анорексии

      Врач раскрыл неочевидный признак проблем с сердцем

      Снявшая никаб магистр исламских наук обратилась к россиянкам

      На Украине назвали число имеющих бронь от мобилизации мужчин

      В российском заповеднике заметили редкого кота

      Семейные игры снежных барсов попали на видео

      Бывшего преподавателя вуза осудили на 4,5 года за взятку от студентки и мошенничество

      Путин встретился с Токаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше