Полицейские поймали пытавшегося увести мальчика со двора в Москве

Полиция задержала мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в Люблино

В Москве курьер отбил мальчика у пытавшегося увести его мужчины и снял это на видео

Начало событий в новости В Москве курьер отбил мальчика у пытавшегося увести его мужчины и снял это на видео

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести мальчика со двора в столичном районе Люблино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Задержанного доставили к следователю на допрос.

Ранее 3 июля сообщалось, что ребенка у мужчины отбил курьер, который заметил, как тот уводит его. На опубликованном видео доставщик спрашивает у бородатого мужчины, его ли это ребенок. Тот отпускает мальчика. «Все нормально было у нас», — уверяет он и уходит.

По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял его за руку и повел в неизвестном направлении.