В Москве курьер отбил мальчика у пытавшегося увести его мужчины и снял это на видео

Shot: в Москве курьер отбил ребенка у пытавшегося увести его с собой мужчины

В Москве в районе Люблино курьер отбил ребенка у пытавшегося увести его со двора мужчины. Все происходящее доставщик снимал на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина с бородой идет за руку с мальчиком, которому на вид около десяти лет. Оператор останавливает их и спрашивает у взрослого, его ли это ребенок. Мужчина что-то невнятно отвечает, но отпускает несовершеннолетнего. «Все нормально было у нас», — уверяет он и уходит, после чего курьер объясняет мальчику, что не стоит никуда ходить с незнакомцами.

По словам очевидцев, неопрятный мужчина сначала отвел гулявшего во дворе на Ставропольской улице мальчика в кусты, а затем взял за руку и повел в неизвестном направлении. Это заметил припарковавшийся рядом на машине доставщик, который решил отогнать от ребенка подозрительного человека.

В результате мужчину удалось задержать. Как выяснил Shot, сейчас он пытается объяснить полиции, куда и зачем вел мальчика.

Ранее в Москве задержали педофила, пристававшего к школьницам на территории жилищного комплекса в Коммунарке. О преступнике рассказала мать девятилетней девочки, к которой тот приставал в лифте. Когда ребенок закричал, мужчина сбежал. Позже выяснилось, что злоумышленник также домогался и совершеннолетних жительниц дома.