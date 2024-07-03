Популярный в России ретейлер переехал с Кипра в Казахстан

Fix Price перерегистрировался с Кипра в Казахстан

Fix Price объявил о регистрации в Международном финансовом центре Астаны и о прекращении соответствующей процедуры на Кипре, со ссылкой на компанию сообщает РИА Новости.

Популярный в России ретейлер также указал, что регистрация прошла под официальным названием FIX PRICE GROUP PLC.

Переезд в Казахстан акционеры Fix Price одобрили в ноябре прошлого года. В компании уточнили, что редомициляция (смена юрисдикции компании, не предполагающая изменения структуры, а также не затрагивающая ее активы и обязательства) поспособствует устранению сложностей, связанных с выплатой дивидендов.

Fix Price — основанный в 2007 году крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен — работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. В 2023 году чистая прибыль компании выросла почти на 70 процентов, до 35,7 миллиарда рублей.